An der Börse fristet das Indexschwergewicht ja bekanntlich schon seit Wochen ein Mauerblümchen-Dasein. Die Handelsumsätze bei den Genussscheinen sind - selbst für diese Zeit des Jahres - ungewöhnlich dünn. In den letzten Tagen hat die Flaute sogar noch beklemmendere Züge angenommen. Alleine am Montag hatten bis eine Stunde vor Börsenschluss bloss Stücke mit einem Marktwert in Höhe von knapp 65 Millionen Franken die Hand gewechselt. Den amerikanischen Marktakteuren sei Dank, dass die Umsätze in der letzten Handelsstunde dann doch noch etwas üppiger wurden und sich eine Kurserholung einstellte. In den letzten Tagen war jeweils ähnliches zu beobachten.