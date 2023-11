Man darf deshalb mit Recht sagen, dass die Aktien von Zurich Insurance in diesen Tagen in die beste Zeit des Jahres übergeht. Die Krönung dürfte dabei - wie in jedem Jahr – der Dividendenabgang im April sein. Und will man dem Berenberg-Analysten Glauben schenken, könnten dann vor dem Abzug der Verrechnungssteuer bis zu 26 Franken je Aktie zur Auszahlung kommen. Das wiederum entspräche aus heutiger Sicht immerhin einer Dividendenrendite in Höhe von knapp 6 Prozent.