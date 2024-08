Wenden wir uns nun aber dem hiesigen Börsengeschehen zu. Anders als in der Vorwoche war die Nachrichtenlage bei uns am Schweizer Aktienmarkt deutlich weniger hektisch. Mit dem Bauchemiespezialisten Sika, dem Verpackungsmaschinenhersteller SIG oder der einstigen Monopolistin Swisscom legten hierzulande zwar weitere Grossunternehmen ihre Halbjahresergebnisse vor. Allerdings verlief über weite Strecken alles in geregelten Bahnen. Bei den betroffenen Aktien blieben grössere Kursausschläge aus. Und auch der Chef der amerikanischen Notenbank, "Jay" Powell, hatte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag keine grösseren Überraschungen mit im Gepäck. Seine Notenbank-Gouverneure und er liessen die Leitzinsen unangetastet, deuteten gleichzeitig jedoch an, dass im September mit einer ersten Zinssenkung gerechnet werden darf. Beides spiegelt sich so in New York bereits in den Anleihenkursen wider.