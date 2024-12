Die Zürcher Bank selber schrieb kürzlich, dass börsengehandelten Fonds auf amerikanische Aktien alleine seit Januar unter dem Strich 913 Milliarden Dollar zuflossen. Einem Strategiepapier aus der Feder von Chefdenker Michael Hartnett von der Bank of America entnehme ich ausserdem, dass sich besagte Fonds alleine vergangene Woche eines Nettozuflusses in Höhe von 36 Milliarden Dollar erfreuten. In den letzten sieben Wochen lag der Nettozufluss sogar bei 176 Milliarden Dollar – den hohen Erwartungen an die künftige Wirtschaftspolitik unter der neuen Regierung in Washington sei Dank. Im Gegenzug wurden 19 Milliarden Dollar aus den übrigen Aktienfonds abgezogen, ein Grossteil davon auf solche auf europäische Aktien. Das alles sind Zahlen für die Geschichtsbücher.