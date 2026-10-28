Kursseitige Bocksprünge: Dies ist die wohl launischste Aktie der Schweiz

Zuletzt heizten Fantasien der Aktie ein, wonach künftig auch AMS Osram vom Bauboom bei KI-Datencentern profitieren könnte. Die UBS preist sie nicht zuletzt auch deshalb mit einem Zwölf-Monats-Kursziel von 22 Franken zum Kauf an. In einem erst gestern Dienstag erschienenen Branchenpapier geht der Autor Francois-Xavier Bouvignies für 2028 im Kleingedruckten jedoch nur gerade von einem Umsatzbeitrag aus dieser Ecke von fünf Prozent aus. Lange Rede, kurzer Sinn: Wirklich namhafte Umsätze liegen wohl noch weit in der Zukunft. Das wiederum bietet viel Spielraum für Spekulationen.