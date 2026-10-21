Roche, AMS Osram und Co.: Aktienanalysten kassieren nun auch langjährige Verkaufsempfehlungen

Das Interesse dürfte vor allem aber dem Mengenwachstum gelten, wobei es 1,4 Prozent zu erreichen, wenn nicht gar zu übertreffen gilt. Denn einige Analysten – ich denke da etwa an Guillaume Delmas von der UBS – wagten sich mit ihren Prognosen jüngst etwas gar weit auf die Äste hinaus. Wie Delmas schreibt, dürfte sich das Mengenwachstum im dritten Quartal nicht zuletzt auch aufgrund der tiefen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr auf 1,9 Prozent beschleunigt haben. Liegt er mit dieser Annahme richtig, müsste das Mengenwachstum in den vergangenen neun Monaten über den durchschnittlich erwarteten 1,4 Prozent gelegen haben.