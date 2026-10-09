Kursstärke bei Roche und Novartis bringt Profis an den Rand der Verzweiflung

Kommen wir an dieser Stelle auf Alcon zu sprechen. Egal ob Vontobel, die UBS oder Jefferies – man findet kaum eine Bank, welche die Aktien nicht lauthals zum Kauf anpreisen würde. Geholfen hat dies den Valoren des Ophthalmologieunternehmens allerdings herzlich wenig. Mit einem Minus von fast 17 Prozent seit Januar finden sie sich auf der diesjährigen SMI-Rangliste auf dem drittletzten Platz wieder. Nur gerade jene von Amrize (-28 Prozent) und der Partners Group (-38 Prozent) schneiden noch schlechter ab.