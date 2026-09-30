Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, sind Kuros Biosciences in den letzten Jahren zweifelsfrei bedeutende Fortschritte gelungen. Das Produktangebot des aufstrebenden Medizinaltechnikherstellers erscheint mir vielversprechend. Wer den Kaufempfehlungen seitens der UBS und der vielen anderen Banken Folge leisten möchte, sollte sich allerdings nicht zu sehr von den teils abenteuerlich hohen Kurszielen den Mund wässrig machen lassen. Ein Einstieg setzt nämlich auch weiterhin einen langen Anlagehorizont sowie ein gewisses Mass an Risikobereitschaft und Risikofähigkeit voraus.