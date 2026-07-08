Will man dem für die Berenberg Bank tätigen Analysten Christian Ehmann Glauben schenken, dann bietet sich aus Anlegersicht eine einmalige Gelegenheit, sich bei Kuros einzukaufen. In einer nicht weniger als 43 Seiten starken Unternehmensstudie startet er die Erstabdeckung der Aktien mit «Buy». Mit 32 Franken liegt das Kursziel um mehr als 60 Prozent über dem Schlussstand von gestern Dienstag und nur unwesentlich unter dem Rekordhoch vom Oktober 2025. Damals wurden in der Spitze Kurse von bis zu 34,20 Franken bezahlt.