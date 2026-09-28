Der cash Insider berichtet auch im Insider Briefing jeweils vorbörslich von brandaktuellen Beobachtungen rund um das Schweizer Marktgeschehen und ist unter @cashInsider auch auf X/Twitter aktiv.
+++
Der Schweizer Aktienmarkt konnte zuletzt zwar etwas Boden gutmachen. Am Swiss Market Index (SMI) gemessen, trennen ihn allerdings noch immer knapp fünf Prozent von seinem Rekordhoch.
Geht es nach Oddo-Chefanalyst Christian Arnold und seinen Abteilungskollegen, dann ist eine Rückkehr des SMI zu seiner Bestmarke von vor wenigen Wochen bei 14'670 Punkten aus Schweizer Sicht wohl das höchste der Gefühle. So viel Raum nach oben – und nicht mehr – macht er aus und stützt sich dabei auf die jeweiligen Kursziele der hauseigenen Analysten für die 20 darin berücksichtigten Aktien ab.
Seinen Berechnungen zufolge werden diese Aktien momentan durchschnittlich mit dem 22,5-fachen des fürs laufende Jahr erwarteten Gewinns bewertet. Das wiederum liegt rund zehn Prozent über dem Durchschnittswert der vergangenen zehn Jahre. Auch an der Risikoprämie von vier Prozent gemessen ist der Schweizer Aktienmarkt im Vergleich zur Vergangenheit eher stolz bewertet.
Oddo deckt bei uns in der Schweiz mittlerweile etwas mehr als 90 Unternehmen ab – von «A» wie ABB bis «Z» wie Zurich Insurance. Die Privatbank ist eine der wenigen Banken, welche ihr Anlageuniversum in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut hat.
In einem 44 Seiten starken Strategiepapier zum Schweizer Aktienmarkt listen die Autoren von Oddo nun diejenigen Aktien auf, bei welchen die hauseigenen Analysten am jeweiligen Kursziel gemessen den grössten Spielraum nach oben oder unten sehen.
Das grösste Aufwärtspotenzial errechnet sich bei Xlife Sciences. Die Valoren dieses Beteiligungsvehikels für Kleinunternehmen aus der Gesundheitsindustrie haben alleine am Freitag knapp neun Prozent an Wert eingebüsst, nachdem bekannt geworden war, dass in der ersten Jahreshälfte ein Verlust von 170 Millionen Franken resultierte. Ausserdem könnte die Umsetzung der Vereinbarung mit der Grupo Landsteiner eine Verzögerung erfahren.
Seit Januar beträgt das Minus sogar etwas mehr als 50 Prozent. Folglich ist das hohe rechnerische Aufwärtspotenzial zum Kursziel von 31 Franken des für Oddo tätigen Analysten Martial Descoutures nicht zuletzt auch der Kurszäsur geschuldet. Gut möglich, dass Descoutures sein Bewertungsmodell schon in den kommenden Tagen grundlegend überarbeiten wird. An der «Outperform» lautenden Kaufempfehlung dürfte sich indes nichts ändern.
Am späten Freitag wurden der SIX Swiss Exchange zwei Titelkäufe im Gesamtbetrag von etwas mehr als 60'000 Franken gemeldet. Sowohl ein Verwaltungsrat als auch jemand aus der Chef-Etage haben sich Titel angelacht.
Ähnlich wie bei der Kursprognose für die Aktien von Xlife Sciences verhält es sich übrigens auch bei jenen für die Valoren von Aryzta, Cosmo und R&S Group. Analyst Juan Ros-Padilla stuft die Aktien des Backwarenherstellers mit «Outperform» und einem Kursziel von 75 Franken ein, sein Abteilungskollege Martial Descoutures jene des Pharmaunternehmens mit «Outperform» und einem Kursziel von 92 Franken und Analyst Adrian Pehl preist die Valoren des Trafoherstellers mit «Outperform» und seit heute Montag noch mit einem Kursziel von 25 (zuvor 26) Franken zum Kauf an.
Nachdem alle diese Unternehmen an der Börse eine schmerzhafte Bewertungskorrektur durchlaufen haben, errechnet sich anhand der drei Kursziele ein Aufwärtspotenzial zwischen 37 Prozent (R&S Group) und 105 Prozent (Aryzta).
Nicht weniger aufsehenerregend muten übrigens auch die Kursziele für Komax («Outperform» mit einem Kursziel von 125 Franken, aktuell 75,70 Franken), Comet («Outperform» mit einem Kursziel von 600 Franken, aktuell 356,40 Franken), Rieter («Outperform» mit einem Kursziel von 4 Franken, aktuell 2,46 Franken), Alcon («Outperform» mit einem Kursziel von 79 Franken, aktuell 53,30 Franken), Implenia («Outperform» mit einem Kursziel von 95 Franken, aktuell 67 Franken) oder Siegfried («Outperform» mit einem Kursziel von 105 Franken, aktuell 72,60 Franken) an.
Es gibt daneben auch Aktien, bei welchen die Oddo-Analysten mit deutlich tieferen Kursen rechnen. Ich denke da etwa an jene von AMS Osram, dem Schweizer Börsengewinner von letzter Woche. Diesen stuft Analyst Martin Marandon-Carlhian mit «Underperform» und einem Kursziel von gerade einmal 12 Franken ein. Das entspräche aus heutiger Sicht einem Minus von gut 40 Prozent.
Sein Abteilungskollege Stéphane Beyazian hat sich hingegen an den dividendenstarken Aktien der Swisscom festgebissen mit «Underperform» und einem Kursziel von 483 Franken. Letzteres liegt immerhin um gut 26 Prozent unter den zuletzt bezahlten Kursen.
Rückschlagspotenzial macht man in den Büroräumen der Privatbank ausserdem bei den Valoren von Ems-Chemie («Neutral» mit einem Kursziel von 630 Franken, aktuell 820,50 Franken), Roche («Underperform» mit einem Kursziel von 300 Franken, aktuell 360,30 Franken), Bachem («Neutral» mit einem Kursziel von 66 Franken, aktuell 81,30 Franken), Kühne+Nagel («Underperform» mit einem Kursziel von 186 Franken, aktuell 226,70 Franken), Vontobel («Neutral» mit einem Kursziel von 80 Franken, aktuell 91,80 Franken), Swatch Group («Underperform» mit einem Kursziel von 153 Franken, aktuell 183,25 Franken) oder Sandoz («Neutral» mit einem Kursziel von 62 Franken, aktuell 71,67 Franken) aus.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass auch bei diesen Unternehmen noch das eine oder andere Bewertungsmodell überarbeitet werden könnte. Neugierig wie ich bin, werde ich die Arbeit von Oddo-Chefanalyst Christian Arnold und seinen Abteilungskollegen jedenfalls auch weiterhin eng begleiten.
|Der cash Insider nimmt Marktgerüchte sowie Strategie-, Branchen- oder Unternehmensstudien auf und interpretiert diese. Marktgerüchte werden bewusst nicht auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft. Gerüchte, Spekulationen und alles, was Händler und Marktteilnehmer interessiert, sollen rasch an die Leser weitergegeben werden. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Verantwortung übernommen. Die persönliche Meinung des cash Insiders muss sich nicht mit derjenigen der cash-Redaktion decken. Der cash Insider ist selber an der Börse aktiv. Nur so kann er die für diese Art von Nachrichten notwendige Marktnähe erreichen. Die geäusserten Meinungen stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen an die Leserschaft dar.