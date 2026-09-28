Ähnlich wie bei der Kursprognose für die Aktien von Xlife Sciences verhält es sich übrigens auch bei jenen für die Valoren von Aryzta, Cosmo und R&S Group. Analyst Juan Ros-Padilla stuft die Aktien des Backwarenherstellers mit «Outperform» und einem Kursziel von 75 Franken ein, sein Abteilungskollege Martial Descoutures jene des Pharmaunternehmens mit «Outperform» und einem Kursziel von 92 Franken und Analyst Adrian Pehl preist die Valoren des Trafoherstellers mit «Outperform» und seit heute Montag noch mit einem Kursziel von 25 (zuvor 26) Franken zum Kauf an.