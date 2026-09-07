Nicht eben wenigen Leserinnen und Lesern meiner Kolumne dürfte Relief Therapeutics selbst heute noch ein Begriff sein. Denn nur wenige Wochen, nachdem der Covid-Erreger - von der chinesischen Metropole Wuhan aus - seine unheilbringende Reise rund um den Globus antrat, setzten die Aktien des bis dahin kleinen Pharmaunternehmens zu einem spekulationsgetriebenen Höhenflug an. In der Spitze wurde Relief Therapeutics damals an der Börse mit bis zu 1,6 Milliarden Franken bewertet.