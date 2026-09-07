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Nicht eben wenigen Leserinnen und Lesern meiner Kolumne dürfte Relief Therapeutics selbst heute noch ein Begriff sein. Denn nur wenige Wochen, nachdem der Covid-Erreger - von der chinesischen Metropole Wuhan aus - seine unheilbringende Reise rund um den Globus antrat, setzten die Aktien des bis dahin kleinen Pharmaunternehmens zu einem spekulationsgetriebenen Höhenflug an. In der Spitze wurde Relief Therapeutics damals an der Börse mit bis zu 1,6 Milliarden Franken bewertet.
Mir bleibt das Unternehmen vor allem aufgrund der über lange Wochen hinweg mit harten Bandagen geführten Kontroverse bei uns im Leserforum in Erinnerung – wobei sich alles um die Frage drehte, ob der Wirkstoff Aviptadil von der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA denn nun die ausserplanmässige Zulassung zur Behandlung schwer erkrankter Covid-Patienten erhalte oder nicht.
Seit einem Zusammenschluss mit der amerikanischen NeuroX firmiert Relief Therapeutics mittlerweile unter dem Namen MindMaze Therapeutics. Mit einem Börsenwert von etwas mehr als 30 Millionen Franken ist das Pharmaunternehmen nur noch ein Schatten seiner selbst.
Mit einem Minus von mehr als 90 Prozent seit den ersten Januar-Tagen wird den Aktien die undankbare Rolle des diesjährigen Börsenschlusslichts zuteil. Kein anderes Unternehmen aus dem Swiss Performance Index (SPI) blickt auch nur auf eine annähernd so schmerzhafte Kurszäsur zurück.
Soweit mir bekannt ist, decken denn auch nur zwei Analysten sie ab. Einer von ihnen ist jener von AlphaValue. Als ich Ende April von einem Kommentar aus seiner Feder berichtete, kosteten die MindMaze-Aktien noch um die 34 Rappen. Im Kommentar pries sie der Analyst damals mit einem atemberaubend hohen Sechs-Monats-Kursziel von 1,78 Franken zum Kauf an.
Seither hat der Analyst sein Bewertungsmodell mehrmals unter negativen Vorzeichen überarbeitet. Und auch in seinem neusten Kommentar setzt er beim Kursziel den Rotstift an und kürzt dieses auf 1,19 (zuvor 1,37) Franken. An der Kaufempfehlung hält er indes fest.
Allerdings will man bei AlphaValue verstanden wissen, dass der hohe Mittelbedarf den finanziellen Spielraum trotz vorhandener Barmittel und winkender Erlöse aus den kürzlich angekündigten Bereichsverkäufen eingeschränkt ist und zusätzliche Finanzierungsrunden nötig sind, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Dies wiederum könnte für die bestehenden Aktionäre zu einer Verwässerung führen. Überzeugung sieht für mich anders aus.
Selbst mit Blick auf das noch immer verlockend hohe Kursziel – der Analyst traut den MindMaze-Aktien mehr als eine Versiebenfachung zu – bleibt dieser «Penny Stock» aufgrund des geringen Börsenwerts sowie des engen Marktes höchst spekulativ.
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Die Kursverluste der in New York gehandelten Aktien von Novartis von Freitagnacht hatten es bereits angekündigt: Der Rückschlag mit dem Herzmedikament Pelacarsen kommt in Börsenkreisen nicht gut an. Das mag auch dem Umstand geschuldet sein, dass dies bereits der zweite Fleck im produktseitigen Reinheft der Basler innerhalb von gerade einmal einer Woche ist.
Versöhnliche Worte erreichen mich aus London. In einem mir zugespielten Kommentar aus der Feder des für die Bank of America tätigen Pharmaanalysten Sachin Jain spielt dieser die enttäuschenden Studienergebnisse zu Pelacarsen herunter. Seinen Berechnungen zufolge schmälert der produktseitige Rückschlag den Nettobarwert der Novartis-Aktien bloss im tiefen prozentual einstelligen Bereich. Sowieso seien die Pelacarsen-Studien eher von untergeordneter Bedeutung für die Kursentwicklung, wie Jain schreibt. Sein Hauptaugenmerk gilt weiterhin den detaillierten Studienergebnissen zum MS-Mittel Remibrutinib. Deren Veröffentlichung steht erst noch an.
Der Bank-of-America-Analyst stuft die Valoren von Novartis deshalb auch weiterhin mit «Buy» und einem Kursziel von 150 Franken ein. Die verteidigenden Worte aus London dürften mitunter ein Grund sein, weshalb das SMI-Schwergewicht heute Montag die frühen Kursverluste eingrenzen kann. Bei den genannten 150 Franken handelt es sich übrigens um das höchste mir bekannte Kursziel.
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