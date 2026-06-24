Selbst der für die Bank of America tätige Analyst Charlie Haywood kommt auf ein Kursziel von 610 Franken. Er stuft die Aktien des Pharmazulieferers jedoch auch weiterhin nur mit «Neutral» ein. Das überrascht mich insofern, als dass Haywood mit Blick auf die Halbjahresergebnisveröffentlichung vom 22. Juli mit einer Erhöhung der diesjährigen Umsatzvorgaben rechnet. Will man dem Analysten Glauben schenken, dann werden die Basler für die erste Jahreshälfte ein organisches Umsatzwachstum in Höhe von 18 Prozent ausweisen und die durchschnittlich bei 16 Prozent liegenden Markterwartungen übertreffen können. Mit seinen operativen Gewinnschätzungen (EBITDA) liegt Haywood sogar um fünf Prozent über den Annahmen seiner Berufskollegen bei anderen Banken.