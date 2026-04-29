Analyst geht bei Schweizer «Penny-Stock» von einer Verfünffachung des Aktienkurses aus

Soweit mir bekannt ist, decken dennoch nur zwei Analysten sie ab. Einer davon ist jener von AlphaValue. In seinem neusten Kommentar dreht sich vieles um das letztjährige Ergebnis. Mit einem Jahresumsatz von 642 Millionen Franken und einem Verlust von knapp 10 Millionen Franken blieb dieses hinter seinen eigenen Erwartungen zurück. Dennoch rät er Anlegerinnen und Anlegern, sich auf die Zukunft des Unternehmens – sprich auf die Finanzierung sowie auf das operative Geschäft - zu konzentrieren.