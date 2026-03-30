UBS, Richemont und weitere: Gleich fünf beliebte SMI-Aktien nun offiziell im Bärenmarkt

UBS-Paket drastisch gesenkt - langjähriger Grossaktionär macht Kasse

Interessant erscheint mir, dass die Gründe für die Kursschwäche der letzten Wochen unterschiedlicher kaum sein könnten. So finden sich die Valoren von Partners Group und UBS vor allem aufgrund von Ängsten am SMI-Tabellenende wieder, wonach die momentanen Probleme an den Private-Credit-Märkten auf andere Finanzmarktbereiche übergreifen könnten. Gerade in Übersee sehen erste Kommentatoren mittlerweile sogar gewisse Parallelen gegenüber den Wochen unmittelbar vor Ausbruch der Finanzkrise der Jahre 2008/09. Die Angst vor negativen Folgen für die Finanzindustrie und damit eben auch für Unternehmen wie die UBS oder die Partners Group ist allgegenwärtig.