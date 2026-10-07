Für Börsenbeobachter wie mich kommt die Beteiligungsreduktion vom Zeitpunkt her insofern überraschend, als dass der Grossbank in Analystenkreisen ein erfreulich starkes drittes Quartal nachgesagt wird. Der für die Deutsche Bank tätige Benjamin Goy etwa geht davon aus, dass die UBS ihren Vorsteuergewinn im Jahresvergleich um 23 Prozent steigern konnte. In einem mir zugespielten Ausblick auf die Ergebnisveröffentlichung von Ende Oktober erhöht er sein Kursziel deshalb auf 49 (zuvor 47) Franken. An der Kaufempfehlung hält der Analyst indes fest.