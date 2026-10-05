Ausschliesslich um Aktien aus der Schweiz dreht es sich hingegen bei Octavian. Der Broker nimmt gleich mehrere Anpassungen vor. Während Siegfried, Zurich Insurance und SIG Group aus der Auswahl fallen, ziehen EFG International, Straumann und Centiel in die Favoritenliste ein. Dort stossen sie auf Kuros und Sika. Bei Kuros wurde erst kürzlich bekannt, dass J.P. Morgan die Beteiligung ausgebaut hat. Ob auf eigene Rechnung oder auf die von Dritten, ist allerdings unklar – ebenso wenig, wie die Struktur der Beteiligung. Es geht nämlich nicht klar aus der Offenlegungsmeldung hervor, ob die Amerikaner denn auch wirklich auf steigende Kurse spekulieren.