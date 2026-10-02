Zusammensetzung der Aktienfavoriten für 2026 per 30. September (nach Rebalancing)

Titel Anzahl Einstand Stand aktuell akt. Wert* G/V Barmittel 7'010 Amrize N 432 40,66 31,37 13'552 - 22,8 Prozent Lonza N 28 538,35 575,20 16'106 + 6,8 Prozent Nestlé N 214 78,73 76,02 16'268 - 3,4 Prozent Partners Group N 16 952,05 602,20 9'635 - 36,7 Prozent Sandoz N 191 57,87 70,86 13'534 +22,4 Prozent SGS N 142 90,55 95,32 13'535 + 5,3 Prozent Sika N 44 158,20 184,00 8'096 +16,3 Prozent Belimo N 8 769,40 811,50 6'492 + 5,5 Prozent Dätwyler I 54 156,13 126,20 6'815 - 19,2 Prozent Dormakaba N 108 62,90 62,90 6'793 + 0,0 Prozent R&S Group N 376 16,59 18,01 6'772 + 8,6 Prozent Siegfried N 151 72,00 72,00 10'872 + 0,0 Prozent Total 135'480 + 1,9 Prozent

* Schlusskurse vom 30. September 2026

Kommen wir an dieser Stelle noch einmal auf meine beiden «Sorgenkinder» Partners Group und Amrize zu sprechen. Wie Erhebungen der Beratungsfirma S&P Global zeigen, liessen sich die Leerverkäufer selbst davon, dass die Partners-Group-Aktien auf dem tiefsten Stand seit dem pandemiebedingten Kurseinbruch vom März 2020 notieren, nicht von zusätzlichen Wetten gegen den Risikokapitalspezialisten aus Baar abhalten. Wie aus besagten Statistiken hervorgeht, wird mittlerweile mit mehr als jeder zehnten ausstehenden Aktie auf rückläufige Kurse spekuliert. Das sind gut 40 Prozent mehr leerverkaufte Titel als noch vor einem Monat.

Nicht auf die Liste der zehn am häufigsten leerverkauften Schweizer Aktien haben es jene von Amrize geschafft. Wie mir aus hiesigen Börsenkreisen berichtet wird, dürften momentan Wetten im Umfang von gut sechs Prozent der ausstehenden Titel gegen den Baumaterialhersteller laufen. Auch das ist nicht eben wenig.

Anlässlich des Rebalancings bei meinen Aktienfavoriten verzichtete ich Ende Juni darauf, die Gewichtung der Partners Group wieder auf 10 Prozent auszubauen. Aus heutiger Sicht war dieser Entscheid richtig. Nachdem die Aktien seither weiter zurückgefallen sind, erhöhe ich die Titelposition zumindest etwas und räume ihr nicht länger nur eine Gewichtung von 7 Prozent, sondern neuerdings eine von 8 Prozent ein.

Anders bei Amrize. Ich mache von der eklatanten Kursschwäche der letzten Wochen Gebrauch und erhöhe die Gewichtung der Aktien wieder auf die ursprünglichen 10 Prozent. Zugegeben: Nicht nur die Kursbilanz, auch die Geschäftsentwicklung seit der Abspaltung vom ehemaligen Mutterhaus Holcim bleibt den Erwartungen vieles schuldig. Dass sich Amrize auf der diesjährigen SMI-Rangliste auf dem zweitletzten Platz wiederfindet, ist gelinde gesagt eine Schmach für Firmenchef Jan Jenisch und ziemlich ernüchternd für seine Mitaktionärinnen und Mitaktionäre.

Mit Blick auf die Veröffentlichung des Zahlenkranzes für das dritte Quartal haben zahlreiche Analysten ihre diesjährigen und nächstjährigen Schätzungen nach unten angepasst. Einer von ihnen ist Vontobel-Analyst Mark Diethelm. Er hält eisern an seiner Kaufempfehlung fest, wenn auch mit einem etwas tieferen Kursziel von 46 (zuvor 50) Franken.

Dass sich – auf die überarbeiteten Schätzungen des Vontobel-Analysten abgestützt – für das kommende Jahr eine attraktiv hohe Free-Cashflow-Rendite von mehr als 8 Prozent errechnet, dürfte nicht zuletzt dem gedrückten Aktienkurs geschuldet sein.

Selbst im Wissen um die stark gestiegenen Energiekosten, kann ich mir das Ausmass des Kursdebakels bei Amrize schlichtweg nicht erklären und halte die Aktien sowohl absolut als auch relativ betrachtet für substanziell unterbewertet. Immerhin ein kleiner Trost bleibt aus Aktionärssicht: Während andere Grossunternehmen im Rahmen ihrer Aktienrückkaufprogramme trotz Höchstkursen beherzt zulangen, ist es dem Baumaterialhersteller möglich, in der Nähe der Tiefststände eigene Aktien zurückzukaufen.

In etwas weniger als zwei Wochen lädt Lonza zum diesjährigen Investorentag ins kalifornische Vacaville. Beim Austragungsort handelt es sich nicht um einen Zufall, hatte der Pharmazulieferer dort vor zweieinhalb Jahren doch für 1,2 Milliarden Dollar eine Produktionsstätte der Roche-Tochter Genentech erworben. Ein kluger Schachzug der Basler, wie wir mittlerweile wissen.

Ich erhoffe mir wertvolle Erkenntnisse in Bezug auf die künftige Margenentwicklung. Und wenn man dem für die Zürcher Kantonalbank tätigen Analysten Dani Jelovcan Glauben schenken will, könnte der Investorentag helfen, potenzielle Investoren aus dem amerikanischen Raum auf Lonza aufmerksam zu machen. Seines Erachtens sind diese im Aktionariat des Basler Unternehmens nämlich untervertreten.

Selbentags wird Lonza einen Zwischenbericht fürs dritte Quartal abgeben. Mit konkreten Kennzahlen ist – wenn es sich wie üblich verhält – aber nicht zu rechnen.

Transaktionen Aktienfavoriten 2026

Datum Titel Anzahl Kurs Total 30.12.2025 UBS N (neue Favoriten) Verkauf 328 36,96 Franken 12'123+ 30.12.2025 Dätwyler I (neue Favoriten) Verkauf 33 163,00 Franken 5'379+ 30.12.2025 VAT Group N (neue Favoriten) Verkauf 20 385,90 Franken 7'718+ 30.12.2025 Comet N (neue Favoriten) Verkauf 23 225,00 Franken 5'175+ 30.12.2025 R&S Group N (neue Favoriten) Kauf 420 15,82 Franken 6'644- 30.12.2025 Nestlé N (neue Favoriten) Kauf 15 78,74 Franken 1'181- 30.12.2025 Roche GS (neue Favoriten) Verkauf 33 328,20 Franken 10'831+ 30.12.2025 Sandoz N (neue Favoriten) Verkauf 24 57,84 Franken 1'388+ 30.12.2025 Sika N (neue Favoriten) Kauf 3 162,80 Franken 488- 30.12.2025 Adecco N (neue Favoriten) Verkauf 254 23,12 Franken 5'872+ 30.12.2025 Julius Bär N (neue Favoriten) Verkauf 20 62,40 Franken 1'248+ 30.12.2025 Medmix N (neue Favoriten) Verkauf 531 11,24 Franken 5'966+ 30.12.2025 Oerlikon N (neue Favoriten) Verkauf 2'141 3,23 Franken 6'915+ 30.12.2025 Amrize N (neue Favoriten) Kauf 90 43,57 Franken 3'921- 30.12.2025 Lonza N (neue Favoriten) Kauf 14 537,80 Franken 7'520- 30.12.2025 SGS N (neue Favoriten) Kauf 146 90,86 Franken 13'266- 30.12.2025 Partners Group N (neue Favoriten) Kauf 14 982,40 Franken 13'754- 30.12.2025 Belimo N (neue Favoriten) Kauf 9 781,00 Franken 7'029- 30.12.2025 Skan N (neue Favoriten) Kauf 126 52,80 Franken 6'653- 25.03.2026 Dätwyler I (Wiederanlage Dividende) Kauf 1 142,20 Franken 142- 26.03.2026 Sika N (Wiederanlage Dividende) Kauf 1 132,00 Franken 132- 01.04.2026 Nestlé N (Rebalancing) Verkauf 9 79,10 Franken 712+ 01.04.2026 Partners Group N (Rebalancing) Kauf 1 877,00 Franken 877- 01.04.2026 SGS N (Rebalancing) Kauf 4 85,60 Franken 342- 01.04.2026 Sika N (Rebalancing) Kauf 8 134,50 Franken 1'076- 01.04.2026 Belimo N (Rebalancing) Kauf 1 665,00 Franken 665- 01.04.2026 Dätwyler I (Rebalancing) Kauf 3 147,00 Franken 441- 01.04.2026 Skan N (Rebalancing) Kauf 24 43,41 Franken 1'041- 01.04.2026 Amrize N (Rebalancing) Verkauf 14 45,25 Franken 634- 01.04.2026 Sandoz N (Rebalancing) Verkauf 25 64,42 Franken 1'611+ 01.04.2026 R&S Group N (Rebalancing) Verkauf 111 21,64 Franken 2'402+ 01.04.2026 Julius Bär N (Rebalancing) Kauf 2 60,00 Franken 120- 13.04.2026 Sandoz N (Wiederanlage Dividende) Kauf 1 64,15 Franken 64- 13.04.2026 Julius Bär N (Wiederanlage Dividende) Kauf 3 59,68 Franken 179- 20.04.2026 Nestlé N (Wiederanlage Dividende) Kauf 5 76,06 Franken 380- 24.04.2026 Amrize N (Wiederanlage Dividende) Kauf 3 44,44 Franken 133- 11.05.2026 R&S Group N (Wiederanlage Dividende) Kauf 4 27,48 Franken 110- 01.07.2026 Amrize N (Rebalancing) Kauf 38 42,49 Franken 1'615- 01.07.2026 Lonza N (Rebalancing) Kauf 1 555,00 Franken 555- 01.07.2026 Nestlé N (Rebalancing) Kauf 6 82,26 Franken 494- 01.07.2026 Sandoz N (Rebalancing) Verkauf 12 72,54 Franken 870+ 01.07.2026 Sika N (Rebalancing) Verkauf 7 167,25 Franken 1'171+ 01.07.2026 Belimo N (Rebalancing) Verkauf 2 915,50 Franken 1'831+ 01.07.2026 Dätwyler N (Rebalancing) Kauf 1 155,00 Franken 155- 01.07.2026 R&S Group N (Rebalancing) Verkauf 52 27,26 Franken 1'418- 01.07.2026 SGS N (Rebalancing) Verkauf 1 93,14 Franken 93+ 01.07.2026 Julius Bär N (Rebalancing) Verkauf 10 69,98 Franken 700+ 01.07.2026 Skan N (Rebalancing) Verkauf 22 54,90 Franken 1'208+ 30.09.2026 Julius Bär N (Rebalancing) Verkauf 102 74,28 Franken 7'577+ 30.09.2026 Skan N (Rebalancing) Verkauf 128 70,70 Franken 9'050+ 30.09.2026 SGS N (Rebalancing) Verkauf 10 92,32 Franken 923+ 30.09.2026 Sandoz N (Rebalancing) Verkauf 3 70,86 Franken 213+ 30.09.2026 Lonza N (Rebalancing) Verkauf 3 575,20 Franken 1'726+ 30.09.2026 Sika N (Rebalancing) Verkauf 7 184,00 Franken 1'288+ 30.09.2026 Nestlé N (Rebalancing) Kauf 9 76,02 Franken 684- 30.09.2026 Amrize N (Rebalancing) Kauf 100 31,37 Franken 3'137- 30.09.2026 R&S Group N (Rebalancing) Kauf 115 18,01 Franken 2'071- 30.09.2026 Partners Group N (Rebalancing) Kauf 1 602,20 Franken 602- 30.09.2026 Dätwyler I (Rebalancing) Kauf 8 126,20 Franken 1'010- 30.09.2026 Dormakaba N (Rebalancing) Kauf 108 62,90 Franken 6'793- 30.09.2026 Siegfried N (Rebalancing) Kauf 151 72,00 Franken 10'872-

Schauen Sie sich doch auch das Tracker Zertifikat auf die Schweizer Aktienfavoriten des cash Insider an. Mit diesem setzen Sie bequem auf die von ihm favorisierten Aktien. Die Nettodividenden werden dabei jeweils zeitnah reinvestiert. Jeweils rund um das Quartalsende herum nimmt der Partner Leonteq ein Rebalancing der Aktienpositionen vor.

