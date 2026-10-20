New Yorker Börse nach den Verlusten von Ende letzter Woche erholt. Zahlenhoffnungen schieben die Tech-Giganten an. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich zumindest etwas. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings mit einem eher schweren Stand. Verlieren bis zu 0.4pc. Dortige Börsen mehrheitlich tiefer. Vorzeichen für Europa und die Schweiz ebenfalls negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen im Angebot. Gold und Silber hingegen gut behauptet.