Das ist an den Märkten passiert
...sogar auf OUTPERFORM, was einer Kaufempfehlung gleichkommt. Auslöser ist - zumindest soweit ich das sehen kann - ein Analystenwechsel. Auf Analyst Martial Descoutures folgt Florent Cespedes. Überarbeitetes Kursziel mit 440 Franken (!!!) das höchste mir bekannte für den Partizipationsschein der Pharma- und Diagnostikgruppe aus Basel.
New Yorker Börse nach den Verlusten von Ende letzter Woche erholt. Zahlenhoffnungen schieben die Tech-Giganten an. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich zumindest etwas. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings mit einem eher schweren Stand. Verlieren bis zu 0.4pc. Dortige Börsen mehrheitlich tiefer. Vorzeichen für Europa und die Schweiz ebenfalls negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen im Angebot. Gold und Silber hingegen gut behauptet.
SMI vorbörslich tiefer. Roche und ABB einzige Blue Chips im Plus. Bei den Nebenwerten sind Comet, DKSH sowie Huber+Suhner gefragt. AMS Osram, VAT Group und Idorisa lassen den Kopf hängen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Comet +4.6% (Zahlen, Ausblick)
Huber+Suhner +1.2% (Zahlen)
Verlierer:
AMS Osram -2.6% (Gewinnmitnahmen)
Idorsia -1.5%
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
ABB: Quartalsumsatz 9.7 Mrd $ (erw. 9.79 Mrd $). Op. Gewinn 2.02 Mrd $ (erw. 2 Mrd $). Auftragsbücher auch weiterhin randvoll. Das Industrie-Urgestein geht eine Zusammenarbeit mit Mitsubishi Electric ein. Beteiligt sich mit 495 Mio $ am Gemeinschaftsunternehmen. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 80 Fr. und Vontobel für HOLD bis 82 Fr.
Aryzta: Fidelity kauft wacker Aktien zu und hält neuerdings wieder mehr als 5pc am Backwarenhersteller. Der US-Fondsriese hatte sein Paket erst kürzlich ausgedünnt.
Also: Research Partners geht auf HALTEN (Kaufen) bis 253 (249) Fr. Aktie erscheint nach dem gestrigen Kursfeuerwerk fair bewertet. Vontobel widerspricht mit BUY bis 260 (240) Fr.
Basilea: Legt neue Studienergebnisse zu Fosmanogepix, Isavuconazole und Ceftobiprole vor. Kein Game-Changer, wie Händler meinen.
Bystronic: Kepler Cheuvreux trimmt auf 145 (150) Fr. mit REDUCE. Nimmt auf die Zahlen hin kleinere Schätzungsanpassungen vor.
Comet: Quartalsumsatz 155.6 Mio Fr. (erw. 151.5 Mio Fr.). Diesjährige Finanzziele werden angehoben, nachdem der kräftige Aufschwung in der Halbleiterindustrie endlich bei den Flamattern angekommen ist. UBS bleibt denn auch für BUY bis 490 Fr. und Kepler Cheuvreux sogar für BUY bis 500 Fr. Vontobel geht auf BUY (Hold) bis 425 (415) Fr.
DKSH: Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 80 (72) Fr. Übernahme von Newbridge ein möglicher Wachstumstreiber.
Huber+Suhner: Neunmonatsumsatz 734 Mio Fr. (erw. 701 Mio Fr.). Auftragseingang 812 Mio Fr. (erw. 792 Mio Fr.). Ausblick bleibt vorerst jedoch derselbe. UBS bleibt für BUY bis 300 Fr. und Vontobel für BUY bis immerhin 255 Fr.
Kuros: Ein Mitglied der Geschäftsleitung übt Bezugsrechte im Umfang von etwas mehr als 280'000 Fr. aus, wie der SIX gemeldet wird.
Lonza: Julius Bär erhöht auf 590 (570) Fr. mit HOLD, Vontobel für BUY bis 685 (655) Fr. und Bernstein Société Générale sogar auf 887 (835) Fr. mit OUTPERFORM. Höchstes mir bekanntes Kursziel für die Aktie des Pharmazulieferers aus Basel.
Peach Property: Firmenchef Gerald Klinck nimmt per Jahresende seinen Hut. Für ihn springt Michael Zahn ein, bis ein Nachfolger gefunden werden konnte. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 6 Fr.
SIG Group: UBS ist für BUY bis 16 (15) Fr. Diesjährige Ziele dürften anlässlich des nahenden Investorentags erhöht werden.
Swiss Re: Royal Bank of Canada erhöht zähneknirschend auf 120 (115) Fr. mit UNDERPERFORM. Nimmt vorwiegend währungsbedingte Schätzungsanpassungen vor.