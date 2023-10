Morgan Stanley steigt bei Meyer Burger in den Kreis der bedeutenden Aktionäre auf. Das geht aus einer Offenlegungsmeldung an die SIX Swiss Exchange hervor. Ihr werden neben Erwerbspositionen in Höhe von 5 Prozent auch Veräusserungspositionen in einem ähnlichen Ausmass gemeldet. Aktien selbst hält die amerikanische Grossbank hingegen kaum.