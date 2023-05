So ganz zufrieden über die Geschäftsentwicklung im vergangenen Quartal scheint mir der Analyst allerdings nicht zu sein. In einem mir zugespielten Kommentar räumt er zwar ein, dass Logitech die Erwartungen zwischen Januar und März übertreffen konnte. Gleichzeitig verweist er jedoch darauf, dass diese Erwartungen nach dem Investorentag vom März deutlich nach unten angepasst worden waren. Er stösst sich einerseits an der Absatzschwäche bei tragbaren Lautsprechern und andererseits an Anhaltspunkten, wonach die Lagerbestände in den Absatzkanälen entgegen allen Erwartungen wieder gestiegen sein könnten.