Ich habe in den letzten Tagen viel über die Gründe für die letztendlich unterkühlte Börsenreaktion gelesen. Auf die wohl plausibelste Erklärung stiess ich in einem Kommentar aus der Feder des für die Deutsche Bank tätigen Analysten George Brown. Von den Aussagen von Logitech-Chefin Hanneke Faber schliesst er darauf, dass keine rasche Umsatzbelebung erwartet werden darf. Zudem hätten die Lausanner die Lager entlang der Absatzkanäle in Erwartung einer Nachfragebelebung vermutlich zu früh wieder aufgestockt, was sich spätestens in der zweiten Jahreshälfte in Form höherer Marketingausgaben rächen könnte. Er hält deshalb sowohl an seiner Verkaufsempfehlung als auch am Kursziel von 60 Franken für die Aktien von Logitech fest.