Meyer Burger: Hat sich ein Grossaktionär aufgrund firmenspezifischer Gründe von Aktien getrennt?

Eine Beteiligungsmeldung an die SIX Swiss Exchange will allerdings so gar nicht in dieses Bild passen. Denn wie der Meldung entnommen werden kann, hat der Fondsriese Invesco seine Beteiligung still und leise auf unter 3 Prozent reduziert. Nur deshalb wurden die Amerikaner überhaupt meldepflichtig. Vor etwas mehr als zwei Jahren hielten sie in der Spitze sogar 5,4 Prozent am Solarunternehmen.