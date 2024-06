In hiesigen Börsenkreisen wird nun rege diskutiert, welche Aktien der mysteriösen Kursschwäche als nächstes zum Opfer fallen könnte. Dabei fällt etwa der Name ABB. Die Valoren des schweizerisch-schwedischen Vorzeigeunternehmens feierten in den letzten Tagen neue Kursrekorde. Mit einem Plus von 38 Prozent alleine seit Januar führen sie neuerdings sogar die diesjährige SMI-Gewinnerliste an und verweisen jene von Lonza auf den zweiten Platz.