Merkwürdig muten zwei Beteiligungsmeldungen zum Halbleiterhersteller U-blox an. Wie der einen Meldung entnommen werden kann, hat das UBS Fund Management das Aktienpaket auf weniger als 3 Prozent reduziert. Zeitgleich wurde bekannt, dass die Fondstochter der Credit Suisse ihre Beteiligung am Halbleiterhersteller erstmals seit Februar 2017 wieder auf über 3 Prozent ausgebaut hat. Beide Meldepflichten gehen auf den 24. April und damit auf die Tage vor Beginn der "Absorptionsfusion" zurück. Lange Rede, kurzer Sinn: Während die einen Fondsmanager Aktien zukauften, traten die anderen als Verkäufer am Markt in Erscheinung. Von der einen Tasche in die andere sozusagen...