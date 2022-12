Nach den Investorentagen: Nestlé-Grossaktionär trennt sich erstmals seit fünf Jahren wieder von Aktien

Kommen wir an dieser Stelle noch auf Nestlé zu sprechen. Firmenchef Mark Schneider erhielt für das zweitägige Investorenseminar von letzter Woche von Analysten ja mehrheitlich gute Noten. Umso mehr macht mich eine Beteiligungsmeldung an die Schweizer Börse SIX ziemlich stutzig. Wie dieser Meldung entnommen werden kann, hat sich mit dem Fondsriese Capital Group ein langjähriger Grossaktionär im Nachgang an das Investorenseminar von Aktien des Nahrungsmittelkonzerns aus Vevey getrennt. Neuerdings halten die Amerikaner weniger als 3 Prozent am Unternehmen. Die Capital Group gab sich erstmals im Februar 2008 als Grossaktionär zu erkennen, verschwand wenige Monate später dann aber wieder vom Radarschirm der Öffentlichkeit. Es sollte ganze neun Jahre dauern, bis sich der Fondsriese im Februar 2017 wieder mit mehr als 3 Prozent bei Nestlé zurückmeldete.