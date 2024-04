So sehr ich es mir auch wünschen würde, dass die Börsenkorrektur bereits ausgestanden ist – so sehr fehlt mir der Glaube daran. Gerade in New York haben sich die Aktienkurse noch immer zu stark von der Zinsentwicklung abgekoppelt. Entweder es stellt sich bei den Zinsen rasch eine Beruhigung ein, oder aber die Börsenkorrektur setzt sich ungebremst fort. Bleibt zu hoffen, dass der zurückgebliebene Schweizer Aktienmarkt – falls ja – etwas weniger in Mitleidenschaft gezogen wird. Ich bin jedenfalls noch etwas skeptisch, dass es das mit dem reinigenden Börsengewitter schon gewesen sein soll.