Neue Citigroup-Analystin lässt bei Straumann, Sonova und Co nichts beim Alten

Gestern Montag wurde bekannt, dass die Citigroup die Aktien von Alcon von "Neutral" auf "Buy" heraufgestuft hat. Neuerdings wird das Kursziel für die in New York gehandelten Valoren der einstigen Novartis-Tochter mit 84 (zuvor 69) Dollar angegeben. Das entspricht umgerechnet in etwa 80 Franken.