Und obwohl Loeb in der Spitze bloss 1,3 Prozent auf die Waage brachte, konnte er zumindest einen Teil seiner Forderungen durchsetzen. Ich denke da etwa an das milliardenschwere Aktienrückkaufprogramm oder aber an den Verkauf von Teilen des L'Oréal-Pakets. Doch so schnell wie sich der amerikanische Milliardär an Nestlé beteiligt hatte, so schnell war er wenig später auch wieder ausgestiegen.