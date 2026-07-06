Novartis-Chef im Kaufrausch: Rechnen sich die milliardenschweren Übernahmen überhaupt?

Der Vontobel-Analyst Stefan Schneider etwa zeigt sich überrascht, dass Novartis mit der britischen Myricx Bio eine Technologieplattform erwirbt, die noch keine Wirkstoffe im späten klinischen Entwicklungsstadium hervorgebracht hat. Ihm erscheine ausserdem die Vorabzahlung mit Blick auf die möglichen Meilensteinzahlungen eher hoch, wie er weiter schreibt. Nachdem sein Kursziel von 128 Franken erreicht wurde, stuft Schneider die Aktien des Basler Pharmaunternehmens von «Buy» auf «Hold» herunter. Das ist nichts als konsequent.