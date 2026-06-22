ABB führt die diesjährige Gewinnerliste mit einem Plus von knapp 47 Prozent denn auch unangefochten an. Innerhalb weniger Jahren hat sich der Börsenwert des schweizerisch-schwedischen Industrie-Urgesteins mehr als verdreifacht. Als sich der für seine aktive Einflussnahme bei Unternehmen gefürchtete Finanzinvestor Cevian Capital im Frühsommer 2015 bei Kursen knapp unterhalb von 20 Franken einnistete und von Kursen von 35 Franken sprach, war das mediale Echo riesig. Am Freitag bei Börsenschluss kosteten dieselben Aktien gut 87 Franken. Im Laufe des Nachmittags wurden in der Spitze sogar Kurse von bis zu 87,54 Franken bezahlt – ein neuer Rekord.