Dass die Wetten gegen die grösste Schweizer Bank in New York ausgedünnt werden, spricht eine unmissverständliche Sprache. In was für einem Ausmass gegen die hiesigen Aktien der UBS spekuliert wird, darüber lassen sich bloss Mutmassungen anstellen. Denn anders als die Börsenbetreiberin NYSE hält es die SIX Swiss Exchange nicht für notwendig, öffentlich einsehbare Statistiken zu führen. In diese Lücke springen Beratungsfirmen mit kaum erschwinglichen Angeboten – zumindest nicht für uns «Normalsterblichen».