Es ist der gefühlt x-te Rückschlag für das Basler Mutterhaus in der Forschung und Entwicklung neuer Wirkstoffe. Und das just in einem Moment, in dem die langwierige Diskussion rund um dessen Innovationskraft eigentlich am Verstummen war. Dass die Börse den Kurs der Genussscheine gestern Donnerstag in die Nähe der Mehrjahrestiefstkurse vom Februar bei 223 Franken zurückfallen liess, spricht eine unmissverständliche Sprache.