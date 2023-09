Mit der Abspaltung von Alcon schuf Novartis einst Aktionärsmehrwerte. Nun gilt es diesen Erfolg zu wiederholen. In einem Punkt muss ich dem Jefferies-Analysten allerdings Recht geben: Sandoz ist nicht Alcon. Und gerade weil Sandoz nicht schon ab dem ersten Handelstag in den SMI aufsteigt, ist am Hauptsitz des Mutterhauses in Basel eine gewisse Kreativität gefragt. So liesse sich ein drohendes Kursdebakel etwa damit verhindern, wenn sich ein oder gleich mehrere strategische Aktionäre an Bord holen liessen. Ich denke da etwa an Andreas und Thomas Strüngmann. Gemeinsam verkauften sie einst den deutschen Generikahersteller Hexal an Novartis. Flossen damals knapp 6 Milliarden Euro, wird das Vermögen der beiden Brüder mittlerweile auf mehr als 20 Milliarden Euro geschätzt. Da liesse sich so ein Sandoz-Paket doch ohne weiteres schnüren...