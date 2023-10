An dieser Stelle möchte ich noch einmal kurz auf die saisonalen Gegebenheiten zu sprechen kommen. Wie Erhebungen der Bank of America zeigen, folgte beim amerikanischen S&P 500 Index auf einen schwachen September tatsächlich meist ein starker Oktober. Das gilt allerdings nur für diejenigen Jahre, in denen der Leitindex im September um mindestens ein Prozent nachgibt und seit Jahresbeginn dennoch mit 5 Prozent oder mehr im Plus steht. Seit 1960 gab es eigentlich nur eine einzige Ausnahme: Den Börsencrash von 1987. Damals büsste der amerikanische Aktienmarkt im September knapp zwei Prozent ein, gefolgt von einem 20-Prozent-Rutsch in den darauffolgenden vier Wochen.