In einem mir zugespielten Kommentar geht der für Jefferies tätige Analyst James Vane-Tempest den Ergebnisängsten auf den Grund. Seinen Berechnungen zufolge müssten die Gewinnerwartungen an Lonza bei einem Jahresergebnis in der Mitte der firmeneigenen Zielbandbreite auf Stufe EBITDA um knapp 3 Prozent nach unten angepasst werden. Ein Ergebnis am ganz unteren Ende der Zielbandbreite spräche hingegen für Abwärtsrevisionen im Umfang von 7,5 Prozent, was der Jefferies-Analyst allerdings für unwahrscheinlich hält. Er preist die Aktien wie bis anhin mit einem Kursziel von 700 Franken zum Kauf an.