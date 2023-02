Dienstagnacht richtete sich der amerikanische Notenbankchef "Jay" Powell in einer Rede an die Öffentlichkeit. Zumindest an der Reaktion der Finanzmärkte gemessen, schien er einmal mehr die richtigen Worte getroffen zu haben. Gut kam vor allem an, dass er erstmals von einem nachlassenden Teuerungsdruck berichtete. Ausserdem lieferte Powell erstmals Einblicke in den Entscheidungsfindungsprozess der amerikanischen Notenbank. So wurde etwa bekannt, dass die Kernteuerung intern in drei Unterkategorien aufgeschlüsselt wird. Diese Aussagen zur Teuerungsentwicklung übertönten die ansonsten unmissverständliche Bereitschaft zu weiteren Leitzinserhöhungen im ersten Moment. Auch den hiesigen Marktakteuren wurde das erst nach und nach bewusst und die Aktienkurse purzelten wieder.