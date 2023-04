Als Montana Aerospace im Frühling 2021 den Gang an die SIX Swiss Exchange wagte, hatte dieses Vorhaben eigentlich alle nötigen Zutaten, um zu einem Erfolg zu werden. Mit knapp 32 Franken eröffneten die Aktien des Zulieferers grosser Flugzeugbauer wie etwa der amerikanischen Boeing am ersten Handelstag denn auch deutlich über dem Ausgabepreis von 25,65 Franken je Stück. In den darauffolgenden Wochen wurden in der Spitze dann sogar Kurse von 40 Franken und mehr bezahlt.