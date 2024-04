Apropos Beteiligungsmeldungen: Gut fünf Wochen ist es nun her, dass sich Artisan Partners mit drei Prozent bei Barry Callebaut eingenistet haben. Fünf Wochen, in denen sich die Amerikaner weitere Aktien des Schokoladeherstellers angelacht haben. Neuerdings bringen sie sogar mehr als fünf Prozent der Stimmen auf die Waage, wie aus einer Offenlegungsmeldung an die SIX Swiss Exchange hervorgeht. Dass dem Finanzinvestor die Aktien momentan nur so hinterhergeworfen werden, ist dem nicht enden wollenden Höhenflug bei den Kakaopreisen geschuldet. Die Frage lautet nämlich nicht ob, sondern vielmehr wie stark dieser Höhenflug das Tagesgeschäft des Schokoladeherstellers in Mitleidenschaft ziehen wird.