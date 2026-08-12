Tiefere Kurse voraus: Daumen runter für einen dividendenstarken Zykliker

Am vergangenen Freitagmorgen berichtete ich davon, dass der für die Bank Julius Bär tätige Anlagestratege Mensur Pocinci die SMI-Aufsteiger Galderma und Sandoz in sein «Swiss Equities Portfolio» aufnimmt. Keine vier Wochen zuvor hatte der Leiter der technischen Analyse bei der Zürcher Bank diese beiden Aktien aus seinem Musterportfolio gekippt – und das erst noch zu tieferen Kursen. Da überrascht es nicht, wenn er mit diesem Hüst-und-Hott in hiesigen Börsenkreisen für Gesprächsstoff sorgte.