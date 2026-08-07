Das ist an den Märkten passiert
...Sandoz als auch jene von Galderma in sein SWISS EQUITIES PORTFOLIO auf. Macht damit einen erst vor wenigen Wochen vollzogenen Schritt rückgängig. Jetziger Wiedereinstieg erfolgt bei beiden SMI-Aufsteigern zu höheren Kursen. Vermutlich sorgt dieses Hüst-und-Hott des Leiters der technischen Analyse der Zürcher Bank auch deshalb in hiesigen Börsenkreisen für Gesprächsstoff.
New Yorker Börse gibt frühe Rekorde im weiteren Sitzungsverlauf ab. Tech-Giganten dem Gesamtmarkt eine wertvolle Stütze. Langfristzinsen ziehen wieder an. Ein tägliches Hin-und-Her. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel soweit behauptet. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz noch unentschlossen. Geschehen bei Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen von Gewinnmitnahmen überschattet. Gold und Silber machen erneut Boden gut.
SMI vorbörslich etwas tiefer. Amrize schwach. Schwergewicht Roche trotz Kaufempfehlung im Angebot. Ansonsten kaum auffällige Kursbewegungen auszumachen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
keine
Verlierer:
Amrize -5.1% (Zahlen, Ausblick)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Roche: Morgan Stanley geht auf OVERWEIGHT (Equal-weight) bis 410 (295) Fr. Getreu dem Motto "besser spät als nie". Mehr zum Thema um 12 Uhr in meiner Kolumne.
Amrize: Quartalsumsatz 3.49 Mrd $ (erw. 3.38 Mrd $). Op. Gewinn 986 Mio Fr. $ (erw. 1 Mrd $). Diesjährige Wachstumsvorgaben werden leicht erhöht, die Gewinnvorgaben hingegen gesenkt. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 48.50 Fr. und Vontobel gar für BUY bis 53 Fr.
Avolta: Übernimmt in der Karibik eine Mehrheitsbeteiligung an der Penha Duty Free Group. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreis. Vontobel bleibt für HOLD bis 51 Fr. und Kepler Cheuvreux für HOLD bis 50 Fr.
Cicor: Geht eine neue Kreditvereinbarung in Höhe von 425 Mio Fr. ein. Davon stehen knapp 300 Mio Fr. für Firmenübernahmen oder Investitionen in den Ausbau der Geschäftsaktivitäten zur Verfügung. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 165 Fr.
Lonza: Aktie für Barclays ein Kauf mit OVERWEIGHT bis 680 (670) Fr. Londoner Analyst wähnt den Pharmazulieferer vor mehreren Jahren mit zweistelligem Wachstum.
Mobimo: Op. Halbjahresgewinn 69.2 Mio Fr. (erw. 63.7 Mio Fr.). Ausblick bestätigt. Vontobel bleibt für HOLD bis 362 Fr.
Richemont: Grösserer Titelverkauf aus der Chef-Etage in Höhe von 1.7 Mio Fr. Erste solche Transaktion seit Ende Juni.
Stadler Rail: J.P. Morgan ist für UNDERWEIGHT bis 22 (19.40) Fr. Eine der wenigen letzten verbleibenden Verkaufsempfehlungen für die Aktie des Zugbauers.
Tecan: Deutsche Bank erhöht auf 176 (151) Fr. mit HOLD. Rechnet sich gute Chancen für eine Belebung aus.
Zehnder: Jefferies trimmt auf 72 (76) Fr. mit HOLD. Ist deutlich zurückhaltender als hiesige Banken.
Zurich Insurance: Royal Bank of Canada ist für OUTPERFORM bis 650 (670) Fr. Morgan Stanley deutlich zurückhaltender mit EQUAL-WEIGHT bis 550 (540) Fr.