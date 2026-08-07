...Sandoz als auch jene von Galderma in sein SWISS EQUITIES PORTFOLIO auf. Macht damit einen erst vor wenigen Wochen vollzogenen Schritt rückgängig. Jetziger Wiedereinstieg erfolgt bei beiden SMI-Aufsteigern zu höheren Kursen. Vermutlich sorgt dieses Hüst-und-Hott des Leiters der technischen Analyse der Zürcher Bank auch deshalb in hiesigen Börsenkreisen für Gesprächsstoff.