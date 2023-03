Interessant ist, dass beide Beteiligungsveränderungen in die Zeit unmittelbar vor dem jüngsten Kurszerfall zurückgehen. Angesichts der unheilvollen Entwicklungen in der amerikanischen Finanzindustrie ist die Gleichung nämlich schnell gemacht: Geht es in der Bankenindustrie turbulent zu und her, schwindet bei den Temenos-Kunden die Bereitschaft, in neue Software zu investieren. Und gerade vom amerikanischen Markt erhofft man sich in Genf künftig ja so einiges.