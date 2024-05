Nicht nur an der Börse – auch in Branchenkreisen begegnet man dem Appell des chinesischen Solarverbands denn auch mit viel Skepsis. Es sei dies der Versuch, dem politischen Vorstoss in Brüssel hin zu Importzöllen auf Billigimporten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Lange Rede, kurzer Sinn: So eindringlich der Appell, so sehr könnte sich dieser rückblickend als blosses Lippenbekenntnis erweisen.