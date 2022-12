Wichtiger Stimmungsindikator für Aktien spielt völlig verrückt

Am Freitag berichtete ich davon, dass die Handelsumsätze an den Aktienmärkten für diese Jahreszeit ungewöhnlich üppig sind. In anderen Jahren waren sie mit Beginn der Adventszeit stets rückläufig. Nur rund um den grossen Derivatverfall ziehen die Umsätze meist noch einmal für wenige Tage an. Am kommenden Freitag ist es dann wieder soweit...