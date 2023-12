Interessant ist, dass die Leerverkäufer in New York ihre Wetten gegen die dort gehandelten American Deposit Receipts der Basler in den letzten Wochen wieder hochgefahren haben. Mit 5,4 Millionen Stück wird mit so vielen Titeln auf rückläufige Kurse spekuliert wie seit Ende Juli nicht mehr, wie Erhebungen der New York Stock Exchange (NYSE) zeigen. Der langjährige Durchschnitt liegt so bei um die 2 Millionen leerverkaufter Titel...