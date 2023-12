Anders als in Europa sind Spot-ETFs, die den aktuellen Preis des Bitcoin abbilden, in den USA nicht zugelassen. Nicht weniger als neun Anträge auf Krypto-ETFs gingen bei der US-Wertpapieraufsicht SEC ein. Einer davon stammt von Cathie Woods, CEO von Ark Invest. In Kooperation mit der Zuger 21shares, an der Wood beteiligt ist, will Ark einen physischen Krypto-ETF auf den Markt bringen.