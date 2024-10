Laut Curti trägt zudem eine expansive Geldpolitik dazu bei, dass «Risk Assets» wie Bitcoin besonderen Rückenwind erhalten. Über ETFs in den Vereinigten Staaten werden deshalb erste Allokationen in traditionellen Portfolios vorgenommen. «Alleine in den letzten zwei Wochen flossen so 3,6 Milliarden Dollar in den Markt. Dennoch befinden sich viele Vermögensverwalter an den Seitenlinien, während der Druck von Seiten der Kunden steigt», sagt Curti auf Anfrage von cash.ch.