Allerdings gibt es auch Berichte, wonach die Dinge bei Binance besser stünden als etwa bei der zusammengebrochenen Börse FTX. So konnte die Blockchain-Analyseplattform Cryptoquant offenbar den von Mazars zurückgezogenen Bericht verifizieren. Die finanzielle Position von Binance sei zumindest nicht so prekär wie diejenige von FTX, hiess es. Es habe sich gezeigt, dass die Bitcoin-Bestände von Binance vollständig besichert seien. Ausserdem zeige Binance kein «FTX-ähnliches» Verhalten, verschiebe also Vermögenswerte nicht in unzulässiger Weise auf andere Konten.