“Das Unternehmen bewertet derzeit bestimmte behördliche und andere Untersuchungen und Ermittlungen, die in Bezug auf das Unternehmen anhängig sind”, liess Silvergate am Mittwoch wissen. In der Mitteilung wurde zudem bekannt gegeben, dass die Bank aus dem kalifornischen La Jolla ihren Geschäftsabschluss nicht rechtzeitig einreichen konnte. “Der unabhängige Wirtschaftsprüfer des Unternehmens bittet ebenfalls um detaillierte Informationen zu diesen Angelegenheiten, und das Unternehmen reagiert auf diese Anfragen.”