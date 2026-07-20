Den Herstellern von Quantencomputern seien zwar in den beiden vergangenen Jahren wichtige Durchbrüche gelungen, sagt Vitale. Aber auch neue, für Ende des Jahrzehnts angekündigte, deutlich leistungsfähigere Quantencomputer mit Hunderten von Qubits wären noch nicht in der Lage für einen Angriff auf die Bitcoin-Kryptografie. «Mit einer glaubwürdigen Bedrohung rechnen wir daher frühestens Anfang der 2030er-Jahre.»