Seit Ende 2025 sank der Kurs des Bitcoin um knapp sechs Prozent, nachdem er im vergangenen Jahr um etwas mehr als sechs Prozent nachgegeben hatte. Es war den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte Verlustjahr in der noch jungen Geschichte der Digitalwährung, die es seit 2009 gibt. Seitdem hat ihr Kurs kräftig zugelegt. So beläuft sich der Anstieg in den vergangenen zehn Jahren auf fast 22'000 Prozent. Das heisst, der Kurs ist in diesem Zeitraum um knapp das 220-Fache gestiegen.